Американская компания уволила блогера, которая якобы сотрудничала с RT

thelaurenchen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская медиакомпания Blaze Media расторгла контракт с блогером Лорен Чен, которая якобы сотрудничала с российским телеканалом RT. Об этом изданию Semafor сообщил генеральный директор компании Тайлер Кардон.

«Лорен Чен была независимым подрядчиком, чей контракт был расторгнут», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Чен принимала участие в создании нескольких статей для RT. Также издание пишет, что женщина и ее супруг Лиам Донован являются учредителями медиакомпании Tenet Media, которая платила блогерам за ролики с содержанием «российской пропаганды и других правых тезисов».

4 сентября стало известно, что минфин Соединенных Штатов ввел санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, минфин Соединенных Штатов запретил передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения.

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