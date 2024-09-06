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На юге Китая эвакуировали почти полмиллиона жителей из-за тайфуна «Яги»

На юге Китая эвакуировали 420 тысяч жителей из-за приближения тайфуна «Яги»

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NASA

Порядка 420 тысяч местных жителей провинции Хайнань были вынуждены эвакуироваться из-за приближающегося к югу Китайской народной республики тайфуна «Яги». Об этом сообщает China Daily.

«По состоянию на 9:00 пятницы по местному времени (4:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») 418 257 лиц покинули свои дома», — пишет издание.

По данным источника, «Яги» уже принес в регион проливные дожди и штормовой ветер. Как ожидается, тайфун достигнет Хайнани и провинции Гуандун во второй половине дня. Из-за приближающейся стихии власти отменили авиарейсы в этих провинциях, а также в Гонконге и Макао. Кроме того, был перекрыт мост, который соединяет Гонконг с Макао и Чжухаем.

В настоящее время синоптики отмечают, что момент порывы ветра тайфуна достигают 245 км/ч. Согласно шкале Саффира-Симпсона, такие ураганы классифицируются как ураганы четвертой категории (209-251 км/ч). Согласно прогнозам, тайфун может стать сильнейшим за последние 10 лет в этом регионе.

Кроме того, специалисты прогнозируют, что «Яги» доберется до Вьетнама и Лаоса уже к этим выходным. Вьетнамские власти объявили, что четыре аэропорта на севере страны, в том числе международный аэропорт Нойбай, будут закрыты.

До этого сообщалось, что власти японского острова Кюсю вынесли предписание об эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна «Шаньшань» для почти 845 тысяч человек.

Ранее в Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шаньшань».

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