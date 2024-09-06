Женщина пыталась утопить трехлетнюю девочку из-за ее принадлежности к исламу

В США женщина пыталась утопить трехлетнюю девочку и ранить ее брата из-за их принадлежности к исламу, сообщает Fox 4.

Элизабет Вульф из Техаса было предъявлено обвинение в попытке утопления ребенка на почве ненависти. В мае этого года пьяная американка подошла к палестинской женщине в хиджабе и ее двум детям, которые находились у бассейна.

По словам свидетелей, прежде чем наброситься на детей 42-летняя Вульф сделала расистские заявления, а затем поцарапала шестилетнего мальчика. Когда мать кинулась помогать сыну, американка схватила трехлетнюю дочь женщины и заставила ее погрузиться под воду.

Сейчас дети восстанавливаются после пережитого нападения и находятся под патронажем службы помощи жертвам.

«Им становится лучше. Я вижу маму, она обретает уверенность в себе, чувство безопасности и доверия к людям», — говорит Шайма Заян, член техасского совета по американо-исламским отношениям.

Пока Вульф по-прежнему находится в окружной тюрьме и ожидает начала судебного разбирательства.

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