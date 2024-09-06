В России призвали помогать жертвам киберпреступлений за счет Украины

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о помощи жертвам киберпреступлений за счет Украины. Документ предполагает создание фонда, который будет финансироваться доходами, извлекаемыми из украинского имущества, рассказала НСН член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, гендиректор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко.

Фонд помощи жертвам киберпреступлений поможет хотя бы частично возместить ущерб россиян, которые попадаются на обманы мошенников, звонящих преимущественно с Украины. Это справедливый шаг, так как он обяжет страну, ведущую против России информационную войну, нести за это ответственность, подчеркнула Сидоренко.

«Такая модель нестандартна, такого в международной практике не было. Но, тем не менее, сегодня существуют фонды защиты жертв преступлений», — отметила она. — По оценкам МВД, которые сегодня были озвучены, за три года это составляет порядка 350 миллиардов рублей, которые в принципе утекают за рубеж».

Ежесуточно россиянам звонят по 6 млн раз с целью кражи из средств, число киберпреступлений все время растет, добавила Сидоренко. В том числе причина этого — низкая цифровая грамотность россиян, заключила она.

Напомним, в МВД сообщали, что 90% всех киберпреступлений совершаются из украинских кол-центров с использованием технологий НАТО. При этом по данным Генпрокуратуры, киберпреступления, в том числе телефонные и онлайн-мошенничества, составили треть всех преступлений, которые были зарегистрированы в России.

Ранее в РФ зафиксировали рост числа преступлений в IT-сфере.