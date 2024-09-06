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В Мурманске стоящий на учете у психиатра студент колледжа пришел на занятия с ножом

Студент мурманского колледжа пришел на занятия с ножом и попал на видео

Один из студентов Мурманского индустриального колледжа пришел на занятия с ножом, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, холодное оружие принес с собой юноша, состоящий на психиатрическом учете.

Одногруппники, на глазах у которых молодой человек достал клинок, отреагировали на его поведение смехом и стали записывать происходящее на камеру, но затем все же обратились за помощью к кураторам.

Заместитель директора колледжа отобрала у студента нож и попыталась его успокоить, в результате обошлось без пострадавших. На место были вызваны росгвардейцы и скорая, которая забрала юношу в больницу.

Ранее во Франции старшеклассник ударил себя ножом в живот посреди урока.

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