Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туве опрокинулось судно с людьми. Двое человек пропали

В Туве на реке Большой Енисей ищут людей после опрокидывания судна

close
Евгений Кузьмин/РИА Новости

В Республике Тыва на реке Большой Енисей опрокинулось судно. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент случился в районе Хутинского порога. На борту было три человека. Двоих из них пока не могут найти.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку.

Накануне на реке Дон возле города Азова в Ростовской области произошла авария с участием двух теплоходов. Обошлось без трагедий. По факту случившегося СК начал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В середине августа в районе Дворцового моста в Санкт-Петербурге столкнулись теплоходы «Кронверк» и «Альдемарин». Тогда также никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Оба судна получили незначительные повреждения.

Ранее нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами