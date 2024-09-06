В Туве опрокинулось судно с людьми. Двое человек пропали

В Республике Тыва на реке Большой Енисей опрокинулось судно. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент случился в районе Хутинского порога. На борту было три человека. Двоих из них пока не могут найти.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку.

Накануне на реке Дон возле города Азова в Ростовской области произошла авария с участием двух теплоходов. Обошлось без трагедий. По факту случившегося СК начал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В середине августа в районе Дворцового моста в Санкт-Петербурге столкнулись теплоходы «Кронверк» и «Альдемарин». Тогда также никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Оба судна получили незначительные повреждения.

Ранее нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана.