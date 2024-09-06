В Коми мужчина ранил женщину, выстрелив из окна из пневматики

В Коми мужчина стрелял из окна и ранил прохожую, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как рассказала полицейским 39-летняя пострадавшая, неизвестный выстрелил ей в руку из пневматического оружия, когда она шла мимо дома на одной из оживленных улиц поселка Усть-Кулом.

Злоумышленника быстро вычислили, им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Он признался, что произвел несколько выстрелов из окна многоквартирного дома в сторону дороги.

«Свое поведение подозреваемый объяснил алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан», — уточнили в полиции.

Стрелку грозит до семи лет колонии.

Ранее петербуржец выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос.