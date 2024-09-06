Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коми мужчина ранил женщину, выстрелив из окна из пневматики

В Коми задержали мужчину, который выстрелил из окна и ранил незнакомку в руку

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Коми мужчина стрелял из окна и ранил прохожую, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как рассказала полицейским 39-летняя пострадавшая, неизвестный выстрелил ей в руку из пневматического оружия, когда она шла мимо дома на одной из оживленных улиц поселка Усть-Кулом.

Злоумышленника быстро вычислили, им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Он признался, что произвел несколько выстрелов из окна многоквартирного дома в сторону дороги.

«Свое поведение подозреваемый объяснил алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан», — уточнили в полиции.

Стрелку грозит до семи лет колонии.

Ранее петербуржец выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами