Дачникам рассказали, с каких сортов начать выращивать виноград

Начинающим садоводам лучше всего выращивать виноград сорта Алешенькин. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал председатель Московского общества виноградарей Николай Сидорцов.

По его словам, у этого сорта нет косточек. Ягоды винограда в этом случае будут светло-желтого цвета, вес гроздьев — около 1 кг. Помимо этого, он посоветовал начинать с сортов Сомерсет Сидлис, Эйнсет Сидлис.

«В этом году я на выставку принесу новый сорт, я его назвал Никодим. Это даже не сорт, а пока гибридная форма. Сладкая, зеленая ягода. Виноград покрыт пруином — восковым налетом, предохраняющим ягоды. Вообще, о винограде можно говорить бесконечно, это увлекательнейшая культура, которая затягивает. И самые лучшие напитки — тоже из винограда», — отметил Сидорцов.

В июле руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков говорил, что в связи с повышением температуры в некоторых регионах России виноград смогут выращивать гораздо более севернее, чем это происходит сейчас. Однако это может привести к конфликту с другими сельскохозяйственными культурами, сообщил он.

Ранее был раскрыт сорт вина, который может исчезнуть из-за изменения климата.