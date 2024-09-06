Россиянин открыл стрельбу по прохожим у детской библиотеки

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Кировске правоохранители задержали нарушителя, который открыл стрельбу у детской библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 5 сентября у здания библиотеки на улице Кирова. Местный житель, предположительно, находившийся в состоянии опьянения, стрелял из пневматического оружия. Прибывшие на место полицейские задержали хулигана. Им оказался 39-летний безработный местный житель. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В результате его пальбы никто не пострадал.

Задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности. Оружие у мужчины изъяли.

До этого сообщалось, что мужчина выстрелил в глаз мальчику на детской площадке в Ленобласти. Инцидент произошел в поселке Алексеевка, по предварительной информации, мужчина стрелял на детской площадке из пневматического пистолета и попал в глаз 10-летнему мальчику. Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 23-летний безработный, оружия при нем не было.

Ранее в Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег.