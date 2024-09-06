Медведев объяснил, почему властям Франции придется отпустить Дурова

Французским властям придется отпустить основателя Telegram Павла Дурова, чтобы не навредить собственной репутации, уверен замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Его все равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый (президент Франции Эммануэль) Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию», — объяснил Медведев.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже после его прибытия из Азербайджана на частном самолете. 28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с французскими властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.

Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором. Накануне он выпустил первое заявление, в котором поблагодарил общественность «за любовь и мемы» и пообещал продолжить борьбу с преступностью, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ.