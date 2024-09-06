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Медведев объяснил, почему властям Франции придется отпустить Дурова

Медведев: Франции придется отпустить Дурова, чтобы не испортить свой имидж

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Алексей Никольский/РИА Новости

Французским властям придется отпустить основателя Telegram Павла Дурова, чтобы не навредить собственной репутации, уверен замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Его все равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый (президент Франции Эммануэль) Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию», — объяснил Медведев.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже после его прибытия из Азербайджана на частном самолете. 28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с французскими властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.

Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором. Накануне он выпустил первое заявление, в котором поблагодарил общественность «за любовь и мемы» и пообещал продолжить борьбу с преступностью, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ.

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