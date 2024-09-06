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Стало известно, могут ли школьника не пустить на урок без сменки

Юрист Крылова: школьника должны пустить на урок даже без сменки

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Школьника обязаны пустить на урок даже без сменной обуви, иначе будет нарушено его право на образование. Об этом kp.ru рассказала юрист, автор блога на Дзене «Мама! Ты права!» Елена Крылова.

По ее словам, за это ребенку могут сделать замечание или выговор, если условие про сменку прописано в Уставе школы. Эксперт отметила, что родители и дети не должны мыть окна в школе, потому что для работ на высоте руководство образовательного учреждения должно нанимать специальных работников для мытья окон. Юрист также рассказала, должна ли школа организовывать группы продленного дня бесплатно.

«Продленка будет бесплатной, если местные власти выделили на это деньги и группы открылись. В некоторых регионах продленку финансируют централизованно во всех школах. Но так не везде. И тогда родители могут обратиться к руководству школы и попросить организовать присмотр за детьми за плату. Если директор согласится, продленку оформят, как платную услугу», — пояснила Крылова.

Заместитель премьер-министра России Юрий Трутнев до этого говорил, что центр «Воин» разработает методику и обучит преподавателей по начальной военной подготовке для школ России, соответствующее соглашение между министерством просвещения РФ и центром было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее психолог назвала причины нежелания ребенка идти в школу после каникул.

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