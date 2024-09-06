Россиян призвали начать строить планы на 15 лет вперед

Россиянам стоит начать выстраивать длительные планы на жизнь. Об этом kp.ru рассказала один из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики, директор Института когнитивных исследований, профессор СПбГУ и академик РАО Татьяна Черниговская.

«Мой друг Александр Аузан (декан экономического факультета МГУ. — Прим. ред.), всегда говорит, что наша беда (России), что мы строим короткие планы — на год, на два. А что будет через 15 лет? Никто не строит длинные планы. И это большая ошибка», — сказала эксперт.

Она также отметила, что режим многозадачности, в котором живет современное поколение, не является однозначно плохим или хорошим. По ее словам, он является другим типом переработки информации, а не возможностью получить знания. Полученные таким образом данные могут быстро исчезнуть, считает Черниговская.

Финские психологи из Университета Турку выяснили, что пребывание за городом может замедлить восприятие времени, сделав жизнь более размеренной. Они добавили, что прогулки в лесах и парках оказались полезны для долгосрочного планирования.

Ранее ученые обнаружили, что лошади умеют планировать и мыслить стратегически.