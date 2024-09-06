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Родителям рассказали, как помочь ребенку, столкнувшемуся с буллингом

Психолог Афонина: родителям важно поддержать столкнувшегося с буллингом ребенка

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Родителям, чей ребенок столкнулся с травлей, важно постараться успокоиться и не действовать сгоряча. Об этом kp.ru рассказала президент благотворительной организации «Журавлик», эксперт-психолог, руководитель горячей линии «Травли NET» Мария Афонина.

Она советует поддержать ребенка, выслушать его и показать, что в этой проблеме он не одинок, чтобы укрепить его чувство собственного достоинства и самоценность.

«Присоединитесь к его чувствам («это ужасно, что так произошло»), покажите, что происходящее ненормально («так не должно быть»), скажите, что вы приложите все усилия для решения проблемы. <...> Сделайте акцент на том, что на месте жертвы мог оказаться кто угодно, и проблема не в жертве, а в том, кто является агрессором», — посоветовала Афонина.

Помимо этого, она рекомендует потренировать варианты противостояния обидчикам. Например, призвать уходить, когда грозит физическая опасность, сразу сообщать взрослому о произошедшем в школе. Стоит также обратиться к классному руководителю и сообщить ему о травле.

Детский психолог Наталья Наумова до этого говорила, что дети в школе часто сталкиваются с буллингом, особенно в подростковом возрасте, так как именно в это время они пытаются определить границы дозволенного. По ее словам, если поведение учителей отличается тоталитарностью, то буллинга будет больше. Она также призвала помнить, что агрессор тоже является жертвой и нуждается в помощи.

Ранее психологи рассказали, как остановить буллинг в школе.

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