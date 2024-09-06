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Психологи рассказали, как остановить буллинг в школе

Психолог Успехова: буллинг в школе может остановить ответственный взрослый

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Shutterstock

Буллинг в коллективе школьников должен остановить ответственный взрослый, которому ученики смогут рассказать о случившемся и не считать это ябедничеством. Об этом kp.ru рассказала психолог, координатор «Школы поддержки» благотворительного фонда «Новый учитель» Полина Успехова.

«Вещи необходимо называть своими именами: травля — это плохо, об этом должны быть осведомлены все ученики, учителя и родители. Про травлю не стоит молчать. Каждый в классе страдает от этого», — сказала эксперт.

Президент БО «Журавлик», эксперт-психолог и руководитель горячей линии «Травли NET» Мария Афонина, в свою очередь, посоветовала не искать причины травли в ребенке, потому что не существует параметров, как агрессор выбирает жертву. Она рекомендует стараться соблюдать физическую дистанцию с агрессором во время конфликта. В случае, если пострадавший от травли решит не убегать от него, важно сказать: «Не делай так, мне это не нравится», стараться вести себя спокойно и смотреть в глаза агрессору, уточнила эксперт.

Детский психолог Наталья Наумова до этого говорила, что дети в школе часто сталкиваются с буллингом, особенно в подростковом возрасте, так как именно в это время они пытаются определить границы дозволенного. По ее словам, если поведение учителей отличается тоталитарностью, то буллинга будет больше. Она также призвала помнить, что агрессор тоже является жертвой и нуждается в помощи.

Ранее сообщалось, что больше всего россияне ненавидят школу за буллинг и уровень образования.

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