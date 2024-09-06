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Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» все еще находится в больнице

Кардиохирург Алекян: один пострадавший в «Крокусе» до сих пор проходит лечение

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Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Как минимум один пострадавший при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» до сих пор находится на лечении. Об этом заявил РИА Новости кардиохирург, замдиректора по науке и инновационным технологиям НМИЦ хирургии имени Вишневского Баграт Алекян.

Врач отметил, что за все время после трагедии в марте в центр поступили двое пострадавших в результате теракта. Первого пациента выписали давно, у него были легкие ранения. А второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке.

Алекян обратил внимание, что жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает. Других подробностей о его состоянии он не рассказал.

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались на судебном заседании.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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