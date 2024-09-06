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Врио губернатора Тульской области прибыл на место крупного пожара

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в Узловском районе

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Телеграм-канал «Дмитрий Миляев»

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал в своем Telegram-канале, что он прибыл на место пожара в Узловском районе, где горит склад на площади 2 тыс. квадратных метров.

Он пояснил, что ситуация по тушению крупного пожара находится под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов, а также лаборатория Роспотребнадзора. Эксперты не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, отметил Миляев.

В четверг вечером, 5 сентября, сообщалось, что площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области изначально составила 300 квадратных метров. Позже огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров и в итоге достиг 2 тыс. «кадратов», после чего огонь локализовали. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

4 сентября жители Волгограда заметили клубы черного дыма, поднимающиеся с территории Волгоградского тракторного завода.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске из-за удара молнии загорелся жилой дом.

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