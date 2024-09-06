Удаленная работа в России вернулась к доковидным уровням

По данным Высшей школы экономики, распространенность удаленной работы в России после резкого увеличения в период пандемии коронавируса к концу 2023 года вернулась почти к исходным показателям. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

В настоящее время чуть более 1% всех занятых, что составляет около 1 млн человек, работают вне офиса. Это связано с недостаточными навыками работодателей в управлении распределенными командами, что усугубляет кадровый кризис, отмечает «Ъ».

Аналитики Центра трудовых исследований ВШЭ, Ростислав Капелюшников и Дарья Зинченко, в своей работе «Цифровые формы занятости на российском рынке труда: дистанционная и платформенная» отмечают, что дистанционная занятость не стала популярной на российском рынке труда. Нежелание компаний применять этот формат работы может усугубить существующие проблемы с кадрами. Исследование основано на данных «Обследования рабочей силы» (ОРС) Росстата за 2020–2023 годы.

Существуют два основных метода оценки удаленной занятости: опросы Росстата и данные альтернативных исследовательских центров. Первые до 2022 года давали консервативные оценки, тогда как вторые часто страдают от нерепрезентативности выборок. Поэтому предыдущие оценки удаленной занятости следует считать лишь частично корректными.

С введением отдельного вопроса о дистанционной занятости в анкеты ОРС в 2022 году появились более точные данные. Экстраполируя их на 2020–2021 годы, можно увидеть, что во время пандемии удаленная работа охватила 25–30% трудоспособного населения, резко увеличившись с 1–1,5%. Однако к началу 2022 года этот показатель снизился до 4,2%, а к концу 2023 года — до 1,4%.

В настоящее время в России удаленно работают около 1 миллиона человек, что составляет чуть более 1% всех занятых (из них 35–45% работают полностью удаленно, а 55–65% — в гибридном режиме). Это значительно ниже, чем в других странах, где хоть и наблюдается падение доли удаленной работы после пандемии, но не столь резкое.

Также стоит отметить, что удаленная работа преимущественно доступна работникам с высшим образованием — их доля составляет около 75%.

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