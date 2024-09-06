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В Тульской области ликвидировано открытое горение в цеху

МЧС: в цехау в Узловском районе Тульской области ликвидировано открытое горение

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Павел Михеев/РИА «Новости»

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании цеха в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние 3 производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вечером 5 сентября сообщалось, что площадь пожара увеличилась на одну тыс. кв. метров.

В четверг вечером, 5 сентября, сообщалось, что площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области выросла до 1000 квадратных метров. Изначально огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

Ранее в Рязани произошел пожар площадью 700 квадратных метров.

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