В Тульской области ликвидировано открытое горение в цеху

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании цеха в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние 3 производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вечером 5 сентября сообщалось, что площадь пожара увеличилась на одну тыс. кв. метров.

В четверг вечером, 5 сентября, сообщалось, что площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области выросла до 1000 квадратных метров. Изначально огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

Ранее в Рязани произошел пожар площадью 700 квадратных метров.