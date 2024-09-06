Памятник Елизавете II установят в центре Лондона

Памятник королеве Великобритании Елизавете II установят в парке Сент-Джеймс в центре Лондона. Об этом сообщила британская газета The Daily Mirror со ссылкой на источники.

Скульптура Елизаветы II в королевском парке в Вестминстере будет открыта для публики в 2026 году в честь ее столетия. Над созданием скульптуры работал комитет под руководством ее бывшего личного секретаря.

Парк Сент-Джеймс знаменит проведением ряда королевских церемоний от коронаций и юбилеев до выноса знамени и смены караула. В парке также находятся некоторые из самых почитаемых королевских и военных мемориалов в стране.

Мемориал королевы Елизаветы II будет располагаться рядом с колоссальной статуей королевы Виктории, которая находится возле Букингемского дворца на Мэлл. Над созданием скульптуры работал специальный комитет во главе с лордом Робином Жанврином, бывшим личным секретарем королевы.

Газета предполагает, что объявление об установлении памятника будет сделано в эти выходные.

В апреле сообщалось, что на церемонии открытия памятника Елизавете II в английском Океме присутствовали любимые корги королевы.

Ранее стали известны подробности встречи британской королевы и Путина.