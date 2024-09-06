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Блинкен заявил, что сделка о перемирии в секторе Газа почти согласована

Блинкен: сделка о перемирии в секторе Газа согласована на 90%

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа близка к завершению, так как на данный момент согласованы 90% всех условий. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе по итогам своего визита в Гаити, пишет РИА Новости.

«Мы активно работаем над этим вопросом, и по моему мнению, 90% соглашения уже достигнуты. Однако остаются несколько критически важных вопросов, по которым необходимо найти компромисс. Эти вопросы касаются реализации некоторых элементов соглашения», — отметил Блинкен. Он уточнил, что в последние дни обсуждались такие вопросы, как Филадельфийский коридор и обмен заложниками и заключенными.

Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеют разногласия относительно прогресса переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Так, Нетаньяху заявил, что между Израилем и палестинским движением ХАМАС все еще существует значительное расстояние до достижения соглашения.

До этого Блинкен сказал, что реализация перемирия в секторе Газа зависит от действий как палестинской радикальной группы ХАМАС, так и от израильской стороны.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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