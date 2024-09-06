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В Госдуме рассказали о необходимости «специальной демографической операции»

Депутат Останина предложила специальную демографическую операцию в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила реализовать «специальную демографическую операцию» в России, начав с Дальнего Востока. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция - специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила она.

По словам депутата, демографическая политика должна быть четко структурирована, как и социальная.

В условиях отсутствия единой стратегии мы решили обратиться в правительство с предложением о создании центра по подготовке кадров в области демографии, добавила парламентарий.

Она подчеркнула важность поддержки молодых семей, а также тех, кто уже воспитывает детей, отметив, что акцент на многодетные семьи остается актуальным.

Останина также отметила, что в ее сожалению, положительный опыт в этой сфере есть только на Сахалине, где дети из многодетных семей могут поступать вне конкурса на бюджетные места.

В других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, такого нет. Она считает, что этот опыт нужно распространять не только на Дальний Восток, но и на всю страну.

Ранее в России назвали главные факторы для стимулирования рождаемости.

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