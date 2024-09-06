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В Кремле заявили об ограничениях для американских СМИ

Песков: ограничение СМИ США последует за санкциями против «Россия Сегодня»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ограничение доступа американских СМИ к информации в России станет ответной мерой на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия Сегодня». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что полностью зеркальные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информационного агентства или телеканала. Однако, по его словам, меры, которые ограничат деятельность американских СМИ в России, будут приняты.

«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», - сказал Песков.

До этого Мария Захарова заявила, что МИД РФ изучает санкции против медиагруппы «Россия сегодня» для выработки ответных действий.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.

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