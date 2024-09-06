Дуров объяснил рост количества преступников в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что борьба с использованием мессенджера в преступных целях является его целью. Соответствующий пост Дуров опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

«Резкое увеличение числа пользователей до 950 млн вызвал болезни роста, которые позволили преступникам удобнее злоупотреблять нашей платформой. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане», — написал Дуров, подчеркнув, что Telegram уже начал этот процесс.

В своей публикации Павел Дуров также сообщил о готовности Telegram уйти из Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Дуров заявил, что Telegram не является «анархическим раем».