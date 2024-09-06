Дуров заявил, что Telegram не является «анархическим раем»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram является своего рода анархическим раем, абсолютно не соответствуют действительности. Соответствующий пост он опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

«Это абсолютно не соответствуют действительности. Каждый день мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчеты о прозрачности», — заявил Дуров.

Также Дуров сообщил о готовности мессенджера уйти из Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Дуров осудил уголовное преследование основателей интернет-сервисов.