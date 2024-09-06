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Москва расторгает договор аренды павильона «Молдова» на ВДНХ

Москва хочет расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

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Игорь Михалев/РИА Новости

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы принял решение о расторжении договора аренды павильона «Молдова» на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с организацией C.I.E Moldexpo S.A., сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел.

С соответствующим запросом департамент обратился в Московский арбитражный суд 26 июля. В иске ДГИ также требует аннулировать соглашение о субаренде данного павильона, заключенное с компанией «Арбиэй Групп», и вернуть помещения в их первоначальном состоянии.

Другие детали в документе не раскрываются. Суд оставил заявление без рассмотрения до 2 сентября, говорится в определении.

Площадь этого сооружения составляет 2,7 тысячи квадратных метров — это один из национальных павильонов стран, которые ранее входили в состав СССР, расположенный на территории ВДНХ. Здание возведено в 1951 году по проекту архитектурного трио Федора Наумова, Анатолия Захарова и Владислава Туканова и носит название «Молдавская ССР». Внутренняя экспозиция призвана отразить как историю и культурные традиции Молдовы, так и ее достижения в таких областях, как сельское хозяйство и промышленность.

Ранее в МИД заявили о «беспрецедентной подлости» Запада по отношению к Молдавии.

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