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Адвокат объяснила, что делать, если ваше фото используют на чужом сайте

Адвокат Антонова: если ваше фото используют незаконно, обратитесь в РКН

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Shutterstock

В наши дни большое количество людей ведет свои страницы в социальных сетях, размещая там свои фотографии. Однако, ваши фотографии могут использовать не лучшим образом, навредив репутации. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, и это включает в себя контроль над своим изображением, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Антонова адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

«Ваше фото — ваша собственность. Незаконное использование вашего фото — это нарушение ваших авторских прав и может повлечь за собой серьезные последствия для нарушителя», — объяснила она.

Есть несколько действий, которые вы можете предпринять.

«Подготовьте доказательства: сохраните скриншоты страницы на которой используют ваше изображение, чтобы впоследствии иметь доказательства нарушения авторских прав. Сохраните URL-адрес сайта, где размещено фото, если возможно, сохраните исходный код страницы», — сказала адвокат.

Свяжитесь с администрацией сайта: напишите письмо или сообщение администраторам сайта, указав ссылку на страницу с вашим изображением. Попросите удалить фото и объясните, что оно используется без вашего разрешения.

«Если фото используется в статье или другом контексте, напишите автору официальное письмо или отправьте электронное письмо с требованием удалить ваше фото. Приложите все собранные доказательства», — отметила Антонова.

Напишите заявление о нарушении ваших авторских прав в Роскомнадзор и приложите все собранные доказательства. Если вашу жалобу игнорируют, вы можете обратиться в Управление Роскомнадзора с требованием удалить ваши фотографии.

В случае, если незаконное использование вашего фото причинило вам моральный вред или материальный ущерб, вы можете обратиться в суд с иском. Суд может обязать нарушителя удалить ваше фото, компенсировать моральный вред и возместить судебные расходы.

«Использование чужих фотографий без разрешения может повлечь юридические последствия, поэтому важно действовать в соответствии с законом. Защита ваших фотографий от незаконного использования на чужих сайтах — важная задача. Для того чтобы обезопасить свои фото от их нежелательного использования необходимо не загружать имеющие для вас ценность фотографии в интернет без необходимости», — рекомендовала эксперт.

Стоит отметить, что злоумышленники могут получить данные и взломать устройство с вашими фотографиями. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашим фотографиям, установите сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Также если у вас есть на себя компромат, не следует хранить его в интернете. Но если все-таки на вашем устройстве у вас есть фото, которые могут быть использованы против вас, защитите их дополнительно или не загружайте их в сеть.

«Чем быстрее вы предпримете меры, тем больше шансов, что вы сможете быстро решить проблему. Даже если ситуация вызывает у вас раздражение, старайтесь вести себя вежливо и конструктивно», — резюмировала адвокат.

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