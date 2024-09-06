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Россияне рассказали, чего ждут от iPhone 16

Большинство россиян готовы потратить на iPhone 16 до 150 тыс. рублей

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SonnyDickson/X (ранее Twitter)

Уже сейчас 31% жителей России планируют приобрести телефон из новой линейки Apple. В среднем россияне готовы потратить на новый iPhone до 150 тыс. рублей, а покупать его большинство готовы только у официальных дилеров. Это показало исследование Magssory, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Весь мир знает — пользователи гаджетов всегда делятся на два лагеря: Apple и Android. В случае россиян этот показатель имеет следующее соотношение: 44% предпочитают пользоваться «яблочными»‎ устройствами, а 56% выбирают гаджеты операционной системы Android.

Однако данная статистика может измениться после предстоящей презентации Apple, ведь 18% пользователей Android рассматривают покупку iPhone 16-й линейки. Среди пользователей IOS 20% уже сейчас приняли решение о приобретении нового телефона компании, а 30% отмечают, что решат после презентации, которая состоится 9 сентября.

Интересно, что в вопросе покупки нового гаджета мужчины оказались более решительными — однозначно приобрести iPhone 16 (еще до его официального релиза) уже решили 13% пользователей, в то время как среди женщин этот показатель не превысил 5% — представительницы прекрасного пола планируют ориентироваться на итоги презентации.

Приобретать новое устройство абсолютное большинство россиян (75%) планируют у официальных представителей компании Apple в России, однако есть и те, кто планируют воспользоваться услугами «серых»‎ продавцов (18%) или дождаться появления новой модели на просторах маркетплейсах (10%). Наименее популярной оказалась доставка из других стран, ею планируют воспользоваться только 3% опрошенных.

Потратить на покупку нового iPhone линейки 16 большинство россиян (73%) готовы от 120 до 150 тыс. руб, однако 12% могут вложить в эту покупку от 250 тыс. руб и выше.

Мнение россиян относительно стоимости будущего iPhone разделились: 30% ожидают, что в среднем продукты линейки IPhone 16 будут стоить около 100 тыс. руб, еще 24% рассчитывают на стоимость около 150 тыс. рублей, столько же россиян ожидают сумму около 200 тыс. рублей.

Больше трети (36%) жителей России уверены — количество камер на новом iPhone будет увеличено — их станет 4, при этом их расположение, по мнению 54% респондентов, останется прежним.

В вопросе дизайна мнения россиян разошлись: 37% уверены, что не стоит ожидать каких-либо изменений, в то время как 35% уверены, что Apple презентует нам значительные нововведения. Также почти половины опрошенных (44%) ожидают появления новых ярких цветов в линейке iPhone 16, в том числе мятного и розового. Относительно фактуры нового iPhone большинство респондентов (69%) солидарны — по их мнению он будет матовым. Дополнительно 62% россиян ожидают увидеть новое расположение фронтальной камеры, а именно — скрытую под дисплеем телефона.

Россияне возлагают большие надежды на новую линейку — 53% ожидают узнать о значительных улучшениях в продуктах компании на предстоящей презентации Apple.

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