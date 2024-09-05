В России задержали режиссера документалки о Литвиненко

Российские силовики задержали в Смоленской области режиссера Андрея Некрасова. Как рассказали RTVI в региональном центре временного содержания иностранцев, мужчина находится в учреждении, и его хотят депортировать из РФ.

«Да, он у нас с 24 августа по статье 18.8.1.1 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда». — «Газета.Ru»). Если хотите с ним связаться, позвоните ему, у него телефон есть», — заявили журналистам в центре.

Некрасов является гражданином Германии, и у него нет российского гражданства. Он срежиссировал ряд документальных фильмов, включая киноленты об отравлении экс-сотрудника ФСБ и КГБ Александра Литвиненко, о чеченских войнах и о конфликте с Грузией.

4 сентября в Москве задержали члена Либертарианской партии России (ЛПР) Сергея Бурякова. Незадолго до этого члены ЛПР подали заявку на проведение митинга в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.

Ранее сообщалось, что в Волгограде россияне напали на полицейских на проезжей части во время задержания.