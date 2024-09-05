Россиянин после ссоры с женой пытался сжечь квартиру с маленьким ребенком

Житель Екатеринбурга устроил дебош в многоэтажке и едва не поджег квартиру с маленьким ребенком внутри. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Сайкова, семейная ссора закончилась вызовом полиции. По словам очевидцев, буйный глава семейства после выяснения отношений с супругой, пошел на отчаянный шаг и предпринял попытку поджечь жилье, в котором находился малолетний ребенок. На видео, опубликованном в сети, слышно, как один из жителей МКД утверждает, что у дебошира сломаны ребра.

Подробности личного конфликта неизвестны, соседи вызвали экстренные службы. В итоге правоохранители задержали домашнего тирана. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее в Ульяновске житель частного сектора открыл огонь по детям из страйкбольного оружия.