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США ввели санкции против индийских компаний за причастность к проекту «Новатека»

США ввели санкции против двух судоходных компаний Индии за причастность к «Арктик СПГ — 2»

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Global Look Press

В Министерстве финансов США заявили, что Белый дом ввел санкционные меры против судоходных компаний Индии за причастность к проекту «Арктик СПГ — 2» предприятия «Новатэк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство.

Отмечается, что рестрикции введены против индийских Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, а также против двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа компаний под флагом Палау.

До этого Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

В релизе также сказано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT.

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.

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