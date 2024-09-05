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Бывшим топ-менеджерам компании «Балтика» переквалифицировали обвинение

В Петербурге зарегистрировали дела топ-менеджеров «Балтики» с новыми обвинениями

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении бывшего президента компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

«Два дела поступило в суд. У каждого из фигурантов свое», — написала она.

По словам Лебедевой, обоим фигурантам следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на злоупотребление полномочиями.

Шерстенникова и Рогачевского задержали в ноябре 2023 года. Подельники, по версии следствия, обманом приобрели интеллектуальные права стоимостью 295 млн рублей в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко». До этого СМИ сообщили, что руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах датской пивоваренной корпорации Carlsberg. В конце декабря 2023 года экс-вице-президенту «Балтики» отказали в смене меры пресечения.

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» попал в санкционный список ЕС.

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