На реке Дон столкнулись два теплохода

На реке Дон возле города Азова в Ростовской области произошла авария с участием двух теплоходов. Подробности сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Произошло столкновение двух теплоходов, в результате которого оба судна получили механические повреждения. Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов отсутствует, водотечность не допущена», — говорится в сообщении.

По факту случившегося СК начал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

19 августа в районе Дворцового моста в Санкт-Петербурге произошло столкновение теплоходов «Кронверк» и «Альдемарин». Тогда также никто не пострадал, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Оба судна получили незначительные повреждения.

Пятью днями ранее также в Петербурге столкнулись теплоходы «Гардемарин», «Фонтанка-1» и «Переяслав». Авария обошлась без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Геленджике группу туристов шторм унес в открытое море.