Прокурора Москвы освободили от должности

Прокурора Москвы Дениса Попова освободили от должности, которую он занимал порядка пяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника, Попов «попрощался с коллективом».

В публикации подчеркивается, что в 2001 году экс-прокурор окончил Российскую правовую академию Минюста России. В 2000 году он начал работать в органах прокуратуры, а должность прокурора Москвы занял 7 сентября 2019 года.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин удовлетворил просьбу Павла Сниккарса об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ.

Сниккарс занимал пост замглавы Минэнерго с ноября 2020 года. В его обязанности входила разработка и реализация государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в области электроэнергетики.

Он также курировал рассмотрение и утверждение инвестиционных программ для субъектов электроэнергетики, вопросы импортозамещения, ценовой политики, использование возобновляемых источников энергии, снижение издержек в энергетическом секторе и развитие цифровых технологий.

Ранее Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Молдавии.