В российский стандарт медпомощи беременным могут добавить консультацию психолога

Минздрав России разработал законопроект, которым предполагает включение консультации психолога в стандарт медицинской помощи беременным. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что нововведение разработано, чтобы совершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям при нормальной беременности в медицинских организациях.

Накануне репродуктивный психолог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Елена Соловьёва рассказала, что справиться со страхом родов помогут курсы для будущих родителей, повышение информированности, исключение «токсичного» общения, правильный подход к выбору врача, здоровый образ жизни и совместные роды.

По ее словам, крайне важно выбирать только того врача, которому вы доверяете. Не менее важно заранее выбрать медицинское учреждение, где пройдут ваши роды, и по возможности познакомиться с врачами.

Ранее беременным жительницам Подмосковья напомнили о проекте «Наша женская консультация».