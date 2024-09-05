Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать пятерых детей задержали после попытки продать шестого за 126 тысяч рублей

В Таджикистане мать пятерых детей пыталась продать шестого, новорожденного

close
Shutterstock

Жительница Таджикистана пыталась выручить деньги за новорожденного ребенка. Об этом сообщает Halva.tj.

Инцидент произошел в районе Ашт. По версии правоохранителей, 34-летняя многодетная мать хотела продать недавно родившегося младенца, за него она просила 15 тысяч сомони (чуть более 126 тысяч рублей).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетними. Сотрудники ответственного ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Во время расследования выяснилось, что женщина четыре раза выходила замуж, от мужчин она родила пятерых детей. Из них она воспитывает самостоятельно только младшую дочь, один ребенок на усыновлении, еще двое – в интернате. Пятого она отдала семье отца ребенка, но в какой-то момент обратилась к родственникам и попыталась забрать за него деньги.

До этого в Москве троих женщин задержали за продажу ребенка в одном из торговых центров. Покупательница действовала под прикрытием, и, как только подозреваемые передали ей ребенка за 65 тысяч рублей, женщин задержали.

Ранее в Узбекистане осудили пару, которая пыталась продать младенца ради нового дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами