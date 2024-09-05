Мать пятерых детей задержали после попытки продать шестого за 126 тысяч рублей

Жительница Таджикистана пыталась выручить деньги за новорожденного ребенка. Об этом сообщает Halva.tj.

Инцидент произошел в районе Ашт. По версии правоохранителей, 34-летняя многодетная мать хотела продать недавно родившегося младенца, за него она просила 15 тысяч сомони (чуть более 126 тысяч рублей).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетними. Сотрудники ответственного ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Во время расследования выяснилось, что женщина четыре раза выходила замуж, от мужчин она родила пятерых детей. Из них она воспитывает самостоятельно только младшую дочь, один ребенок на усыновлении, еще двое – в интернате. Пятого она отдала семье отца ребенка, но в какой-то момент обратилась к родственникам и попыталась забрать за него деньги.

До этого в Москве троих женщин задержали за продажу ребенка в одном из торговых центров. Покупательница действовала под прикрытием, и, как только подозреваемые передали ей ребенка за 65 тысяч рублей, женщин задержали.

Ранее в Узбекистане осудили пару, которая пыталась продать младенца ради нового дома.