Волонтеры забрали кота у несовершеннолетнего россиянина, издевавшегося над животным

В Новосибирске 17-летний юноша с инвалидностью издевался над котом породы сфинкс, который прожил в его семье около двух лет. Животное удалось забрать волонтерам, сейчас кот находится у новых хозяев. Об этом сообщает издание «Сибкрай.ru».

Как рассказали изданию местные зоозащитники, юноша — младший из семи детей в многодетной семье. Также его мать растит четверых приемных детей своей сестры. По словам волонтеров, это не первый случай конфискации животных у подростка.

«На днях нам скинули видео, как он кормит эту кошку целлофаном от сосиски, лупцует ее. Мы собирались составить разговор с его мамой. <...> Отдавать кошку отказался, сказал, что она мамина. Но его мать очень боится органов опеки, ПДН. Мы на это надавили и забрали кошку», — рассказала изданию общественный инспектор Росприроднадзора Елена Гришина.

Собеседница СМИ отметила, что мать не хотела верить в то, что ее сын издевается над котом, несмотря на видео, доказывающие обратное. Спустя полтора часа уговоров женщина все же согласилась передать животное волонтерам, которые в свою очередь пристроили его новым владельцам. В ближайшее время коту предстоит осмотр врача, прививки и стерилизация.

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