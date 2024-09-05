В Татарстане отчим изнасиловал 12-летнюю приемную дочь

В Татарстане мужчину подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в поселке Большие Клыки, в доме на улице Туганлык. По предварительной информации, россиянин изнасиловал 12-летнюю приемную дочь.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь», – сообщается в публикации.

Предположительно, медиков вызвала мать ребенка. Была ли она дома в момент произошедшего, не уточняется.

На данный момент россиянин задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого в Свердловской области компания мужчин насиловала подростка около 17 часов. С одним из них девушка познакомилась в интернете, в день встречи он подъехал к ее дому на машине и предложил покататься. В дороге к ним присоединился еще один молодой человек и вместе они отправились в частный дом, где ее несколько раз изнасиловали.

Ранее москвичка заявила об изнасиловании психологом на приеме.