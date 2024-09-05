Семилетний ребенок попал в реанимацию после падения на детской площадке в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик упал на детской площадке и разбил голову. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Ветеранов, в службу 112 обратилась мать семилетнего мальчика, женщина сообщила, что ее сын упал с горки и разбил голову на детской площадке.

Бригадой скорой помощи пострадавший был госпитализирован, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Состояние первоклассника медики оценивают как тяжелое, он помещен в отделение реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Москве двухлетнего ребенка придавило упавшим телевизором. Мальчик открыл дверцу тумбочки и потянул на себя стоявший на ней телевизор. Тяжелая техника упала ребенку на голову. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, по предварительной информации, у него диагностирован ушиб головного мозга, мальчик находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге двухлетнюю девочку придавило рухнувшим комодом.