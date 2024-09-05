Вопрос о ситуации с положением УПЦ на Украине направили в Еврокомиссию

Евродепутат от болгарской политической партии «Возрождение» Петр Волгин послал официальный письменный запрос в Европейскую комиссию относительно закона, принятого Верховной радой Украины о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что 20 августа парламент Украины принял закон против УПЦ, которая является крупнейшей христианской церковью на Украине и признается большинством верующих.

«Украинские власти оправдывают этот закон, указывая на предполагаемый связи УПЦ с Россией и угрозу национальной безопасности», — написал в запросе Волгин.

Он выразил «серьезные опасения», что этот закон нарушает основные права человека, ставит под угрозу свободу вероисповедания, что станет причиной «еще больших разногласий в обществе». Евродепутат уточнил, что соответствии с регламентом ответ на запрос ЕК должна дать в течение трех недель.

Накануне Иерусалимский патриархат осудил закон, который может запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

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