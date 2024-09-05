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Жители столицы смогут обменять баллы «Миллиона призов» на скидки

Проголосовавшие на выборах онлайн москвичи смогут получить призовые баллы

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Depositphotos

Жители столицы, которые проголосуют онлайн на выборах депутатов Мосгордумы с 6 по 8 сентября и выиграют призовые баллы в акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва», смогут обменять их на скидки в супермаркетах, аптеках, магазинах товаров для дома и другие предложения от партнеров программы «Миллион призов». Об этом сообщается на портале mos.ru.

В акции смогут также участвовать голосующие электронно на выборах депутатов муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Победители акции также смогут использовать полученные призовые баллы для оплаты чеков в кафе, билетов в театр и пополнения карты «Тройка». Баллы можно использовать для оплаты поездок на метро, городском наземном транспорте, пригородных электричках, а также речных прогулок на электросудах.

Кроме того, баллы можно направить их на благотворительность. При обмене каждый балл будет равен одному рублю.

Организаторы акции сообщили, что самыми популярными категориями партнеров, у которых победители акций обменивают баллы, становятся супермаркеты, магазины продуктов и детских товаров, а также маркетплейсы.

Также среди москвичей популярна категория «Аптеки».

Розыгрыши призов пройдут 7, 8 и 9 сентября.

В рамках основного розыгрыша акции можно будет выиграть от 1 до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, участники онлайн-голосования до 19:59 8 сентября могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов и выбрать одну из категорий: «Техника для дома», «Спорт» или «Путешествия и культура».

Победители получат промокоды одного из партнеров программы «Миллион призов».

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