Жители столицы смогут обменять баллы «Миллиона призов» на скидки

Жители столицы, которые проголосуют онлайн на выборах депутатов Мосгордумы с 6 по 8 сентября и выиграют призовые баллы в акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва», смогут обменять их на скидки в супермаркетах, аптеках, магазинах товаров для дома и другие предложения от партнеров программы «Миллион призов». Об этом сообщается на портале mos.ru.
В акции смогут также участвовать голосующие электронно на выборах депутатов муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Победители акции также смогут использовать полученные призовые баллы для оплаты чеков в кафе, билетов в театр и пополнения карты «Тройка». Баллы можно использовать для оплаты поездок на метро, городском наземном транспорте, пригородных электричках, а также речных прогулок на электросудах.
Кроме того, баллы можно направить их на благотворительность. При обмене каждый балл будет равен одному рублю.
Организаторы акции сообщили, что самыми популярными категориями партнеров, у которых победители акций обменивают баллы, становятся супермаркеты, магазины продуктов и детских товаров, а также маркетплейсы.
Также среди москвичей популярна категория «Аптеки».
Розыгрыши призов пройдут 7, 8 и 9 сентября.
В рамках основного розыгрыша акции можно будет выиграть от 1 до 5 тыс. рублей.
Помимо этого, участники онлайн-голосования до 19:59 8 сентября могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов и выбрать одну из категорий: «Техника для дома», «Спорт» или «Путешествия и культура».
Победители получат промокоды одного из партнеров программы «Миллион призов».