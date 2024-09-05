Суд Нижнего Тагила отправил под стражу подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчину поместили под стражу до 2 ноября. Соответствующую меру избрали, так как россиянина подозревают в особо тяжких преступлениях. Помимо этого, он попытался скрыть следы своих действий и сам хотел скрыться.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней), ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)», – поделились в ведомстве.

Мужчину задержали в Москве, когда он хотел отправиться на СВО. За некоторое время до этого, 31 августа, в Нижнем Тагиле, где он жил на съемной квартире, нашли тело 11-летней девочки.

В день исчезновения она отпросилась у отца погулять, но к назначенному времени не пришла. Поиски закончились обнаружением тела.

Известно, что подозреваемый раньше уже был на СВО и до этого был судим.

Ранее отец убитой в Нижнем Тагиле девочки пытался напасть на подозреваемого с ножом.