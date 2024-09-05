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Врач предупредил об опасности пирсинга в домашних условиях

Врач Шахвеледов: домашний пирсинг может привести к заражению крови

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Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупредил об опасности пирсинга в домашних условиях. По его словам, которые цитирует «Радио 1», зачастую в наборы для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколов.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария — анафилактическому шоку», — подчеркнул Шахвеледов.

Он добавил, что нестерильные инструменты могут стать причиной заражения крови или инфекций, приводящих к образованию абсцессов и сепсису.

Подобные процедуры должен выполнять исключительно специалист с должным уровнем подготовки, заключил врач.

Как сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка», опасные наборы для пирсинга стали популярны среди российских школьников, после проколов у несовершеннолетних могут начаться проблемы со здоровьем.

В наборы, которые можно приобрести на Wildberries, входят дешевые украшения и игла для прокалывания. По данным издания, инструмент может быть плохо заточенным или погнутым, но это не останавливает юных любителей пирсинга.

Ранее сообщалось, что врачи Раменской больницы извлекли из кишечника 17-летней девочки-подростка деталь от пирсинга.

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