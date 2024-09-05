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В Донецке мужчина жестоко избил возлюбленную за опоздание с работы

Mash: в Донецке мужчина избил девушку за позднее возвращение домой

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Телеграм-канал Mash на Донбассе

В Донецке задержан местный житель, который жестоко избил свою возлюбленную за то, что она задержалась после работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Молодые люди вместе проживали в одном из донецких общежитий, 22 августа между мужчиной и девушкой случилась ссора. После конфликта россиянин начал употреблять спиртное, на следующий день его возлюбленная поздно вернулась с работы.

Домашний тиран схватил ее за волосы, затащил в душевую комнату общежития, где продолжил избиение. Потерявшую сознание девушку мужчина бросил в коридоре, спасти ее не смогли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор тюменцу, который поссорился со своей возлюбленной и отправил ее машину на дно водоема. 34-летний мужчина заметил белую машину, незнакомого мужчину и невесту, которая проводила время в компании неизвестного. После этого он сел в машину возлюбленной, и, проехав некоторое расстояние, заметил женщину. Остановившись, мужчина переехал пострадавшую, избил ее руками и ногами. Позже он с разгона отправил машину россиянки в болото.

Ранее россиянин напал на супругу с ножом из-за того, что она отказалась рожать десятого ребенка.

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