В Петербурге мужчина напал на посетителя бара со слесарными ножницами

В Петербурге мужчина повздорил с посетителем бара и избил его слесарными ножницами, сообщает Управление вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Ранним утром в полицию поступила информация о драке на улице Марата. Сведения передали росгвардейцами, которые прибыли на место и задержали 39-летнего нападавшего и 22-летнего потерпевшего.

Оказалось, что молодой человек вышел на улицу из бара, где у него произошел конфликт с незнакомцем, тот несколько раз ударил его по голове, используя имевшийся у него слесарный инструмент.

«Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, он был госпитализирован в одну из городских больниц, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения», — сказано в сообщении.

Силовики изъяли у задержанного ножницы по металлу, которые он использовал не по назначению, и доставили его в ближайший отдел полиции.

Ранее россиянка устроила драку в парикмахерской и ударила мастера ножницами из-за стрижки.