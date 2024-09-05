Дурова уличили в том, что он еще до ареста передавал коды Telegram спецслужбам

Задержание создателя Telegram Павла Дурова не связано с его отказом от сотрудничества с западными спецслужбами – он уже давно с ними взаимодействовал, убеждена депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина. Она связала его уголовное преследование с желанием провести «показательную порку».

«В отношении Дурова не надо быть наивными и думать, что это потому, что от него будут требовать коды в Telegram. Он сотрудничал прекрасно. Все данные, которые нужны были, он передавал», — заявила парламентарий в пресс-центре НСН.

Дело против Дурова носит политический характер – это демонстративное преследование человека с русским именем и гражданством, убеждена Бутина. С этим же, по ее мнению, связан слив ложной информации о том, что он якобы избивал детей и прочее.

«Факторы демонизации русского человека будут использоваться в любом случае», — заключила депутат.

Напомним, вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором.

Владимир Путин ранее рассказал об отношении к Павлу Дурову.