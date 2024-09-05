Житель Подмосковья попал на операционный стол из-за разбившейся тарелки

Медики Чеховской больницы спасли пациента, который разбил тарелку и осколками перерезал себе сухожилия. Об этом сообщает минздрав Московской области.

50-летний мужчина попал в медицинское учреждение с травмой руки, он разбил тарелку и сильно порезался. Осколок стекла рассек мужчине сухожилия, отвечающее за сгибание и разгибание указательного пальца.

Полтора часа потребовалась врачам-травматологам, чтобы восстановить поврежденные ткани. Операция прошла успешно. Мужчине предстоит восстановительный период под наблюдением врача с обязательными профилактическими осмотрами.

До этого сообщалось, что врачи Елизаветинской больницы Петербурга спасли мужчину, который получил серьезную травму шеи, работая бензопилой. Медики диагностировали у пациента рваную рану шеи, повреждение ключицы и левой подключичной вены. Медики провели экстренную операцию. Петербуржца уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Пензе мужчина случайно отрезал палец болгаркой.