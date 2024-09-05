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Раскрыта новая политика YouTube по отношению к подросткам

YouTube не будет рекомендовать подросткам видео, навязывающие идеалы красоты

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Hideki Yoshihara/Global Look Press

Видеохостинг YouTube прекратит рекомендовать подросткам материалы, которые навязывают идеалы красоты и сравнивающие внешность и телосложение людей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

«Работая с Консультативным комитетом, мы определили категории контента, которые могут быть безобидными как отдельное видео, но могут быть проблематичными для некоторых подростков при повторном просмотре», — говорится в сообщении.

В YouTube добавили, что указанные категории включают в себя тот контент, который сравнивает физические характеристики, а также идеализирует некоторые типы внешности по сравнению с другими, кроме того, идеализирует определенные уровни физической подготовки или веса тела.

В результате было принято решение провести ограничение повторных рекомендаций такого видеоконтента, связанного с этими темами, для подростков по всему миру. Как указывает компания, материалы такого содержания могут быть безвредными в рамках одного видео, но при многократном просмотре могут представлять угрозу для некоторых подростков.

До этого стало известно, что согласно данным аналитической компании JagaJam, просмотры контента популярных российских блогеров на YouTube значительно сократились в результате замедления видеохостинга.

Ранее блогер Антон Логвинов прервал двухлетнее молчание на YouTube.

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