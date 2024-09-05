Школьник угнал автомобиль родителей, чтобы покататься с другом, и попал в ДТП

В Индонезии 10-летний ребенок угнал автомобиль родителей, чтобы покататься с другом, и устроил ДТП, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, школьник дождался, когда его родители уснули, взял ключи от автомобиля и поехал кататься по городу вместе со своим девятилетним другом. Спустя примерно полчаса мальчик не справился с управлением и въехал в столб, повредив еще три автомобиля.

К счастью, оба ребенка не пострадали и выбрались из машины самостоятельно. Прибывшие на место полицейские передали детей их родителям, сообщив, что в отношении взрослых будут приняты строгие меры. О том, понесут ли материальную ответственность мать и отец юного угонщика, не уточняется.

Ранее пропавший 12 лет назад мальчик попал под машину своих родителей и вернулся в семью.