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Россияне стали реже есть рыбу

Rambler&Co: 11% россиян регулярно едят рыбу

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Shutterstock

Только 11% россиян регулярно едят рыбу, 62% — мясо птицы, а мясо животных – 27%, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co, которые были представлены на дискуссии «Барьеры и драйверы потребления рыбы в России: маркетинг и развитие здорового питания населения» в рамках IX Восточного экономического форума.

Одним из основных барьеров для наличия в регулярном рационе рыбы эксперты назвали низкую ценовую доступность, особенно в отдаленных от мест вылова регионах.
Также препятствием становится преимущественно замороженная рыба и недостаток информации о параметрах выбора и готовки рыбы.

Как отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, культура потребления и подача в магазине являются самыми важными факторами при выборе рыбы.

«Самый яркий проект, который стартовал у нас на Камчатке три года назад, называется «Камчатская рыба». Это прямые взаимоотношения, прямые поставки без посредников между розничной торговой сетью, с одной стороны, и рыбаком, тем, кто эту рыбу вылавливает», — сказала она.

Морозова добавила, что этот проект повысил доступность рыбы для жителей Камчатки.

По словам генерального директора «СберМаркетинга» Станислава Андреева, российской рыбе нужен качественный маркетинг.

«Нужно правильно коммуницировать с потребителями, системно улучшать качество продукта и его имидж, тщательно подходить к выкладке товара, обеспечить его доступность», — отметил он.

В результате эксперты пришли к общему мнению, что в России необходимо сформировать культуру ежедневного потребления рыбы.

По мнению участников дискуссии, пропаганда здорового питания, информирование россиян о пользе рыбы, размещение информации о ней в СМИ станут важнейшими драйверами роста потребления этой категории.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 22 августа. Всего в нем приняли участие более 100 тыс. интернет-пользователей.

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