Участники «билетной мафии» получили сроки

Тверской суд Москвы вынес приговор четверым участникам преступной группы, торговавшей через сайты-двойники билетами в театры столицы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что подсудимые получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы, а также им назначены штрафы от 400 до 600 тысяч рублей.

В рамках суда было установлено, что аферисты незаконно использовали товарные знаки семи культурных учреждений страны: Большого, Малого и Мариинского театров, Государственного театра Наций, Российского государственного академического молодежного театра, Московской государственной консерватории имени Чайковского и Международного культурного центра «Спасская башня».

В январе 2022 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против организаторов продажи театральных билетов ведущих российских театров с помощью сайтов-двойников.

Всего оборот сети достиг 1 млрд руб. Десятки компаний и предпринимателей были причастны к ее деятельности, в компании работали дизайнеры, программисты, курьеры. Сперва дело завели по ч. 4 ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг), однако после оно было дополнено статьей ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

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